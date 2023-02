Alpha Lithium beschließt Plan für Aktionärsrechte

NICHT ZUR WEITERGABE AN NACHRICHTENAGENTUREN DER VEREINIGTEN STAATEN ODER DIE VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN

VANCOUVER, British Columbia, 16. Februar 2023 – Alpha Lithium Corporation (NEO: ALLI) (OTC: APHLF) (Deutschland WKN: A3CUW1) ("Alpha" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/alpha-lithium-c ...) freut sich, bekannt zu geben, dass das Board of Directors des Unternehmens (das "Board") die Annahme eines Aktionärsrechtsplans (der "Rechteplan") gemäß einem mit Computershare Trust Company of Canada als Rechtevertreter (der "Rechtevertreter") abgeschlossenen Aktionärsrechtsplanvertrag vom 14. Februar 2023 (das "Datum des Inkrafttretens") genehmigt hat.

Mit der Verabschiedung des Rechteplans soll so weit wie möglich sichergestellt werden, dass alle Aktionäre des Unternehmens im Zusammenhang mit einem unaufgeforderten Übernahmeangebot oder einem sonstigen Erwerb der Kontrolle über das Unternehmen oder einer wesentlichen Beteiligung daran fair behandelt werden, und es soll verhindert werden, dass die Kontrolle über das Unternehmen durch den Erwerb von Stammaktien erlangt wird, die von den geltenden kanadischen Vorschriften für Übernahmeangebote ausgenommen sind, was auch als "schleichende" Übernahmeangebote bezeichnet wird.

Der Rechteplan ähnelt im Wesentlichen den Aktionärsrechtsplänen anderer kanadischer Emittenten, und der Rechteplan wird nicht als Reaktion auf einen bestimmten Vorschlag zum Erwerb der Kontrolle über das Unternehmen angenommen, und der Verwaltungsrat hat keine Kenntnis von einem anhängigen oder angedrohten Übernahmeangebot für das Unternehmen.

Gemäß den Bedingungen des Rechteplans wird ein Recht (ein "Recht") ausgegeben und mit jeder Stammaktie des Unternehmens (eine "Aktie") verbunden, die sich zum Stichtag im Rahmen des Rechteplans im Umlauf befindet. Ein Recht wird auch mit jeder Aktie verbunden, die nach dem Datum des Inkrafttretens in Übereinstimmung mit den Bedingungen des Rechteplans ausgegeben wird. Die Ausgabe der Rechte ändert nichts an der Art und Weise, in der die Aktionäre mit ihren Aktien handeln, und die Rechte werden automatisch mit den Aktien verbunden, ohne dass weitere Maßnahmen der Aktionäre erforderlich sind.