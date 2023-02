Die Fähigkeiten der intelligenten Dokumentenverarbeitung von Straive wurde im Bericht im Bericht ISG Provider Lens(TM) Intelligent Automation Solutions and Services 2022 genannt

Singapur (ots/PRNewswire) - Straive (zuvor SPi Global), ein anerkannter

Marktführer bei der Bereitstellung technologieorientierter Lösungen für Content,

EdTech, und Daten, wurde vom führenden globalen Technologieforschungs- und

-beratungsunternehmen Information Services Group (ISD) in seinem UK-Bericht

"Provider Lens(TM) Intelligent Automation Solutions and Services 2022" als

Product Challenger bei der inteliigenten Dokumentenverarbeitung (Intelligent

Document Processing, IDP) genannt und in seinem US-Bericht als ein

hochplatzierter Herausforderer angeführt.



Bei ISG Provider Lens(TM) handelt es sich um einen praxisorientierten Vergleich

von Dienstleistern. Seine Forschungsberichte bieten unabhängige Bewertungen von

Anbietern und eine Segmentierung des Kaufverhaltens von Unternehmen.