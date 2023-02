Seit der Fed-Sitzung von Anfang Februar geht es für Gold bergab. Die bis dahin zu beobachtende Preisrally hat sich mittlerweile in „Rauch aufgelöst“. Stattdessen geht es nun mehr oder weniger ans Eingemachte…

Rückblick. Zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung vom 15.01. bot sich noch ein anderes Bild. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Der Ausbruch über die 1.800 US-Dollar / 1.820 US-Dollar erwies sich für Gold als Dosenöffner. Möglicherweise erfolgte damit auch gleichzeitig die Weichenstellung in Richtung 2.000 US-Dollar. Die Bewegung gewann zuletzt an Dynamik. Rasch erreichte Gold die 1.900 US-Dollar und macht nun Anstalten, auch diese Hürde problemlos aus dem Weg zu räumen. Insofern sollte es nicht überraschen, wenn sich die Bewegung kurzfristig bis in Richtung 2.000 US-Dollar bzw. auch darüber ausdehnen würde. Zu den maßgeblichen Katalysatoren zählt unter anderem der US-Dollar bzw. die aktuell zu beobachtende Schwäche des Greenbacks. Vor allem gegen den Yen muss der US-Dollar gegenwärtig „einstecken“.“

Der bis dahin eher unbedeutende und aus charttechnischer Sicht eher untergeordnete Preisbereich um 1.950 US-Dollar erwies sich für Gold als zu hohe Hürde. Die 2.000 US-Dollar blieben in diesem Anlauf unberührt. Seit Anfang Februar ist nunmehr ein veritabler Rücklauf zu beobachten.

In den letzten Wochen riss Gold einige wichtige Unterstützungen. Vor allem die Preisbereiche um 1.900 US-Dollar und 1.870 US-Dollar sind vor diesem Hintergrund zu benennen. Und so nimmt so langsam, aber sicher, der Druck auf die zentrale Unterstützung um 1.820 US-Dollar / 1.800 US-Dollar zu.

Ein Rücksetzer unter die 1.800 US-Dollar würde das Edelmetall weiter in Bedrängnis bringen. In diesem Fall wäre eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung 1.740 US-Dollar / 1.730 US-Dollar nicht auszuschließen. Auf der Oberseite muss es für Gold darum gehen, die 1.870 US-Dollar zurückzuerobern, um so das Chartbild zu stabilisieren.