Targa Exploration schließt mit Kenorland Minerals eine Vereinbarung zur Erbringung von betrieblichen Leistungen

Vancouver, British Columbia, 16. Februar 2023 / IRW-Press / – Targa Exploration Corp. (CSE: TEX, FWB: V6Y) (das „Unternehmen“ oder „Targa“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit der Firma Kenorland Minerals Ltd. (TSXV:KLD) („Kenorland“) eine Vereinbarung zur Erbringung von betrieblichen Leistungen abgeschlossen hat. Laut dieser Vereinbarung erklärt sich Kenorland bereit, als technischer Berater zur Verfügung zu stehen und bestimmte betriebliche Leistungen in Zusammenhang mit dem zuletzt erworbenen Lithiumprojekt Opinaca (das „Projekt Opinaca“), das sich in der Region James Bay im Norden der Provinz Quebec befindet, sowie zwei Mineralexplorationskonzessionen (MEL), die sich über zahlreiche Vorkommen von lithiumführendem Pegmatit im Osten der Provinz Manitoba erstrecken (das „Projekt Superior“), zu erbringen.