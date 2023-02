Calibre Mining stärkt Management-Team mit wichtigen Ernennungen

Darren Hall, President und Chief Executive Officer von Calibre, sagte: „Ich freue mich, Herrn John Jory als Vice President Geology, Nevada, im Team von Calibre willkommen zu heißen und Herrn Pedro Silva zum Vice President Exploration, Nicaragua, zu befördern. Wir setzen die Verstärkung des Teams von Calibre weiter fort und konzentrieren uns dabei auf die Förderung des organischen Wachstums. Unsere Explorationsprojekte in Nevada und Nicaragua befinden sich in stark höffigen, goldreichen Regionen, in denen wir neue Werte erschließen können. John verfügt über umfangreiche Erfahrungen in Nevada, wo er bei zahlreichen Bergbauunternehmen, darunter Newmont, erfolgreich Millionen Unzen Gold entdeckt, abgegrenzt und geliefert hat, sowie die Entdeckung der 4 Millionen Unzen umfassenden Entdeckung Rodeo-Goldbug leitete.

Pedro war maßgeblich an der Leitung unserer Explorationsbemühungen in Nicaragua beteiligt, die zu neuen und bedeutsamen Entdeckungen führten, einschließlich unserer jüngsten hochgradigen Lagerstätte Panteon (809.000 Tonnen mit durchschnittlich 9,45g/t Au für 244.000 Unzen wahrscheinlicher Mineralreserven) und des neuen, mehrere Kilometer langen VTEM-Goldkorridors, der das bedeutende Potenzial für weitere Entdeckungen und die Erweiterung von Calibres jüngsten Explorationserfolgen bestätigt. Pedros Erfahrung und Wissen bringt eine bedeutende geologische Erfahrung vor Ort mit sich, um unsere robuste Pipeline an Explorationsmöglichkeiten entlang des produktiven, mehrere Millionen Unzen umfassenden, westlichen epithermalen Goldgürtels zu unterstützen. Wir haben eine aufregende Gelegenheit in einem wenig erkundeten Gebiet und ich freue mich auf Pedros Beiträge in seiner neuen Rolle als Vice President of Exploration, Nicaragua.“