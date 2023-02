First Phosphate startet Bohrprogramm bei der Phosphat-Liegenschaft Bégin-Lamarche in der Region Saguenay-Lac-St-Jean in Québec (Kanada)

Saguenay, Quebec – 16. Februar 2023 / IRW-Press / – First Phosphate Corp. („First Phosphate“ oder das „Unternehmen“) freut sich, den Beginn des Explorationsbohrprogramms des Unternehmens im Rahmen seiner Phosphat-Liegenschaft Bégin-Lamarche in der Region Saguenay-Lac-St-Jean in Québec (Kanada) bekanntzugeben.

Highlights:

- 4.000 Meter Diamantbohrprogramm in hochwertigen Phosphatschichten.

- Test-Analysen von hochgradigem Oberflächenphosphat, das mit einer gut definierten Magnetstruktur zusammenfällt.

Das Bohrprogramm umfasst insgesamt 4.000 Meter Bohrlöcher, um die Kontinuität von hochqualitativen phosphathaltigen Nelsoniten zu testen, die laut Pressemitteilung des Unternehmens vom 24. Januar 2023 (abrufbar unter: Https://firstphosphate.com/news) auf der Oberfläche gefunden wurden.

„Nachdem wir Ergebnisse von Feldproben, der geologischen Aufklärung und einer hochauflösenden magnetischen Vermessung erhalten haben, die in der zweiten Jahreshälfte 2022 abgeschlossen wurde, freuen wir uns darauf, die Bohrarbeiten in unserer Bégin-Lamarche-Liegenschaft einzuleiten“, so Peter Kent, President von First Phosphate. „Hochgradige Phosphat-Analysen in Nelsoniten in Verbindung mit einer genau definierten Magnetstruktur besitzen das Potenzial für die Entdeckung einer großflächigen Phosphatmineralisierung.“

Phosphathaltige Gesteinsschichten in Anorthosit lassen sich durch magnetische Vermessungen leicht identifizieren, da das Phosphat mit Magnetit assoziiert ist. Die im Jahr 2022 durchgeführte helikoptergestützte magnetische Vermessung ergab eine starke und durchgehend hohe magnetische Struktur, die mit mehreren Stichproben übereinstimmt, die bei Tests mehr als 10 % P2O5 aufwiesen. Die charakteristische hochmagnetische Signatur der am Bégin-Lamarche identifizierten Ablagerung wird durch Bohrungen untersucht.

Qualifizierter Sachverständiger

Die wissenschaftlichen und technischen Angaben von First Phosphate Corp. in dieser Pressemeldung wurden von Gilles Laverdière, P.Geo., geprüft und genehmigt. Herr Laverdière ist Geologe und ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure of Mineral Projects („NI 43-101“) und hat die in dieser Pressemeldung enthaltenen Daten verifiziert.