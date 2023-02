München (ots) - Die bayerischen Hochschulen verzeichneten laut der aktuellenStatistik von "hochschule dual" für das Wintersemester 2022/2023 über 8.400 dualStudierende . Damit steigt die Zahl seit nunmehr 16 Jahren kontinuierlich an.Die vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. zeigt sich erfreut überdiese Entwicklung. vbw Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt betont: "Dieaktuellen Zahlen belegen die steigende Popularität des dualen Studiums . DieStudierenden schätzen die Planbarkeit und finanzielle Sicherheit während ihrerAusbildung. Sie erfolgt gleichzeitig praxisnah und akademisch , sie orientiertsich an den Bedarfen am Arbeitsmarkt und bietet dadurch hervorragendeKarriereperspektiven . Die Unternehmen können die Nachwuchstalente frühzeitig ansich binden und so ihren Fachkräftebedarf sichern, denn das duale Konzeptunterstützt den reibungslosen Übergang vom Studium ins Arbeitsleben. Das dualeStudium ist für alle Beteiligten ein Erfolgsmodell."In Bayern können Studierende aus zwei Studienmodellen wählen: Verbundstudium undStudium mit vertiefter Praxis . Dabei war der Zahl der Studierenden im Bachelorvergangenes Wintersemester im Verbundstudium mit 4.005 und die Zahl derStudierenden im Studium mit vertiefter Praxis mit 4.025 Studierenden annäherndgleich hoch. Zusätzlich studieren 155 Studierende im ICS Modell, das alsVariante des Studiums mit vertiefter Praxis von derzeit sechs Hochschulenangeboten wird. Bei den Studiengängen sind die Bereiche Ingenieurwissenschaftenund Informatik mit einem Anteil von 58 Prozent weiterhin am stärksten gefragt.Damit hat sich die Rangfolge der Studienfelder im Vergleich zum Vorjahr nichtgeändert.Parallel dazu bleibt auch die Zahl der Praxispartner im dualen Studium auf hohemNiveau. Insgesamt verzeichnet hochschule dual über 3.000 Praxispartner, alsoKooperationen der Hochschulen mit Unternehmen, Behörden und Einrichtungen .Brossardt erklärt: "Das duale Studium trägt mit seiner bedarfsgerechtenAusrichtung und einem hohen Anteil an MINT-Studiengängen zurWettbewerbsfähigkeit unseres Standortes bei. Darum müssen die finanziellenRessourcen für das duale Studium in Bayern und die Kapazitäten an denHochschulen weiter gezielt erhöht werden. Insbesondere das duale Masterstudiummuss noch weiter gestärkt werden, denn es wird von Unternehmen zunehmend alsstrategisches Personalentwicklungsinstrument genutzt."Pressekontakt:Stefanie Eizenberger, Tel. 089-551 78-370, E-Mail:stefanie.eizenberger@ibw-bayern.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/58439/5443124OTS: ibw - Informationszentrale der Bayerischen Wirtschaft e.V.