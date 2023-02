Seite 2 ► Seite 1 von 2

Frankfurt am Main (ots) - Viele Unternehmen stehen durch den Fachkräftemangel sounter Zugzwang, dass sie bereit sind, jeden Bewerber sofort einzustellen.Schließlich sind qualifizierte Fachkräfte heute eine Rarität und im Vordergrundsteht der Gedanke, die bestehende Belegschaft zu entlasten, bevor noch mehrwertvolle Mitarbeiter kündigen. Christian Keller, Gründer von Kellerdigital, rätaber zur Besonnenheit. Der Experte für Mitarbeitergewinnung unterstützt dasHandwerk mit seiner wertvollen Erfahrung und hat im Folgenden verraten, mitwelchen vier Tipps Handwerksbetriebe dem Fachkräftemangel begegnen müssen.Die Lage ist denkbar prekär: So hat der Fachkräftemangel nahezu alle Branchenfest im Griff. Für Unternehmen wird es damit immer schwieriger, geeigneteMitarbeiter für sich zu gewinnen und langfristig zu binden. Auch das Handwerkbleibt davon nicht verschont. "Trotz der misslichen Lage sollten Unternehmenjedoch davon absehen, den erstbesten Bewerber einzustellen", mahnt ChristianKeller, Gründer von Kellerdigital. "Unternehmen, die lange händeringend nachneuen Mitarbeitern gesucht haben, neigen natürlich zu voreiligen Entscheidungen.Das Motto lautet dann: Besser einer als keiner." Der Fachmann fürOnlinemarketing kennt die Sorgen und Nöte der Handwerksbetriebe und rätUnternehmen daher zur Besonnenheit. Schließlich können derart übereilteEntscheidungen fatale Folgen mit sich bringen. Statt verzweifelt jedwedenKandidaten einzustellen, gilt es, effiziente Recruiting-Strategien zu verfolgenund an einer langfristigen Lösung des Problems zu arbeiten. WieHandwerksunternehmen dabei vorgehen sollten, hat Christian Keller in vier Tippszusammengefasst.Tipp 1: Finger weg von FaustregelnZunächst gilt es, sich von jedweden Faustregeln zu verabschieden. Schließlichfunktioniert die Mitarbeitergewinnung nicht nach einem bestimmten Schema. Dieersten Kandidaten sollten daher weder pauschal abgelehnt, noch eingestelltwerden. Stattdessen gilt es jeden Bewerber hinsichtlich seiner Tauglichkeit fürdas Unternehmen sowie der vakanten Stelle ausführlich zu prüfen. Dabei solltenzuvor die Kriterien der Stelle genau definiert sein. Erfüllt ein Kandidat zwarauf dem Papier alle Anforderungen, hat aber keinerlei Erfahrungswerte, gilt esfür das Unternehmen den Nutzen dieses Bewerbers abzuwägen. Doch ganz gleich umwelches Kriterium es sich handelt: Eine Zusage sollte ebenso gut überlegt sein,wie eine Absage - pauschale Vorgehensweisen oder Faustregeln, sind daher zu