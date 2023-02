Bundesbankchef Nagel sieht bei Zinsen noch Luft nach oben

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Präsident der Deutschen Bundesbank sieht bei den Zinserhöhungen im Kampf gegen die hohe Inflation weiter Luft nach oben. Vom jetzigen Standpunkt aus gesehen sei der restriktive Bereich nach jüngsten Zinserhöhungen noch nicht erreicht, sagte Joachim Nagel am Donnerstag bei einer Veranstaltung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin. Das bedeutet, dass die Leitzinsen in der Eurozone noch nicht so hoch sind, dass sie die konjunkturelle Entwicklung bremsen.

Allerdings könne er derzeit nicht genau sagen, wo der sogenannte restriktive Bereich beginne, räumte das Ratsmitglied der Europäischen Zentralbank (EZB) ein. Nagel wies in diesem Zusammenhang auf die Bedeutung der neuen wirtschaftlichen Projektionen der EZB hin, die erst auf der nächsten Zinssitzung Mitte März erwartet werden.

Bei der nächsten Zinssitzung am 16. März hat die EZB bereits klare Signale für eine erneute deutliche Zinserhöhung um 0,50 Prozentpunkte geliefert. Darüber hinaus wurde das Ausmaß der künftigen Zinsschritte bisher offen gelassen.

EZB-Präsidentin Christine Lagarde hatte am Vortag vor dem Europäischen Parlament in Straßburg gesagt, dass nach der Zinserhöhung im März von Sitzung zu Sitzung über das Ausmaß der Zinsschritte beraten werde. Demnach werden künftige Zinserhöhungen von der weiteren Entwicklung von Konjunkturdaten abhängig sein./jkr/la/he