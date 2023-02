R+V setzt auf Comeback der Altersvorsorge (FOTO)

Wiesbaden (ots) - Ukraine-Krieg, Inflation und Rezessionsängste haben auch bei

der R+V Versicherung Spuren hinterlassen. Für das laufende Jahr ist der

Versicherer der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken

hingegen vorsichtig optimistisch.



- Positiver Ausblick auf 2023: Bedarf an Absicherung trotz schwierigen Umfeldsungebrochen hoch, insbesondere durch Versorgungslücken in derAltersversorgung.- R+V Gruppe verzeichnete 2022 ein Beitragsvolumen von 19,5 Milliarden Euro(-3,1 Prozent).- Im deutschen Erstversicherungsgeschäft lagen die Beitragseinnahmen bei 15,6Milliarden Euro (-3,8 Prozent).Die Folgen des Ukraine-Krieges und die hohe Inflation beeinträchtigen diewirtschaftliche Entwicklung in Deutschland und die Einkommenssituation derMenschen. Dies spiegelt sich auch in der Versicherungswirtschaft wider. Soverzeichnete die R+V Versicherung nach vielen wachstumsstarken Jahren für 2022einen Rückgang im Geschäft. "Wir können uns der Gesamtentwicklung nichtentziehen", sagt Norbert Rollinger, Vorstandsvorsitzender des Versicherers dergenossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken.Die Beitragseinnahmen der R+V gingen 2022 um 3,1 Prozent auf 19,5 MilliardenEuro zurück. Im deutschen Erstversicherungsgeschäft lagen die Beitragseinnahmenbei 15,6 Milliarden Euro und damit 3,8 Prozent niedriger als 2021. Die Zahl derVersicherten blieb dagegen stabil: Zum Jahresende 2022 zählte die R+V rund 9Millionen Versicherte mit mehr als 29 Millionen Verträgen.Positive Zeichen für das laufende Jahr"2022 war ein sehr herausforderndes Jahr", sagt R+V-Chef Rollinger."Insbesondere in der Lebensversicherung waren die Menschen gegenüber dem Vorjahrdeutlich zurückhaltender. Sie gaben angesichts der hohen Inflation weniger Geldfür den Einkommensschutz und die Altersvorsorge aus." Darüber hinaus konkurrieredie Lebensversicherung in Zeiten anziehender Zinsen wieder mit anderenAnlageformen. Allerdings böten nur Versicherer sichere und lebenslangeRentenleistungen sowie Schutz vor existenziellen Lebensrisiken wieBerufsunfähigkeit. Für 2023 ist der R+V-Chef für die R+V Gruppe daherzuversichtlich: "Wir hoffen, angesichts leicht optimistischer wirtschaftlicherPrognosen und nachlassender Inflation auf unseren gewohnten Wachstumspfadzurückzukehren und Marktanteile zu gewinnen."Der Bedarf an Absicherung ist weiterhin groß. Hier kann die R+V mit ihrenAngeboten dazu beitragen, Versorgungslücken zu schließen, sei es in derAltersvorsorge oder dem Schutz vor den Folgen von Naturereignissen. "Unsere