Die neuen Neiman Marcus Awards for Creative Impact and Innovation feiern die Zukunft der Branche

Jonathan Anderson und Amina Muaddi werden gemeinsam mit Brunello Cucinelli, der im Jahr 2023 den Neiman Marcus Award for Distinguished Service in the Field of Fashion erhielt, ausgezeichnet.

Jonathan Anderson, Creative Director von LOEWE, erhält den Neiman Marcus Award for Creative Impact in the Field of Fashion, und Accessoires-Designerin Amina Muaddi erhält den Neiman Marcus Award for Innovation in the Field of Fashion. In Anerkennung der legendären Auszeichnungen von Stanley Marcus, der es für wichtig hielt, mehrere Persönlichkeiten in einem Jahr zu ehren und oft Trendsetter an der Spitze ihrer Karriere auswählte, erweisen sich diese beiden Preisträger als dynamische Kräfte in ihrer jeweiligen Rolle. Als Teil der Awards-Plattform erhalten sie Zugriff auf die gesamte Bandbreite des Neiman Marcus Merchandising- und Marken-Marketings. Umgekehrt werden die Preisträger in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen einen einzigartigen Ausdruck ihrer Marke entwickeln, der durch exklusive Aktionen für die Kunden von Neiman Marcus verwirklicht wird.

„Mit diesen beiden neuen Auszeichnungen werden die Wegbereiter von Kreativität und Innovation im Luxussegment von heute geehrt. Wir haben uns der Revolutionierung von Luxuserfahrungen verpflichtet, und unsere Preisträger für Creative Impact und Innovation tun genau das durch ihren einzigartigen Markenausdruck", sagte Geoffroy van Raemdonck, Chief Executive Officer von NMG. „Unsere Investition in die Förderung ihrer Leistungen durch die Neiman Marcus Awards-Plattform spiegelt unser Bestreben wider, unsere Beziehungen zu Markenpartnern zu fördern und tiefe Beziehungen zu hochkarätigen Kunden zu kultivieren."