Anlass der Studie: 2022 Prelims

Empfehlung: Buy

seit: 16.02.2023

Kursziel: EUR77

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Ellis Acklin



Zusammenfassung:

First Berlin Equity Research has published a research update on Knaus Tabbert AG (ISIN: DE000A2YN504). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and maintained his EUR 77.00 price target.



Abstract:

Preliminary revenue for 2022 reached EUR1.05bn, was in line with sales guidance (>EUR1bn), and matched FBe (EUR1.04bn). The figure means that Q4 revenue growth clearly outpaced the prior quarters in 9M/22 and is an encouraging sign that chassis supply chain bottlenecks are clearing. We expect the pickup in turnover to also have supported higher margins in the October-to-December quarter propelling the adj. EBITDA (AEBITDA) margin towards guidance of >6%. The uptick in performance should likewise help restore investor confidence that was shaken by supply chain issues that hampered production for over a year. We maintain our Buy rating and EUR77 target price.



Die Knaus Tabbert Aktie wird aktuell mit einem Plus von +4,88 % und einem Kurs von 47,30EUR gehandelt.