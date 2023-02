PIRAMAL PHARMA SOLUTIONS GIBT PRODUKTION DER ERSTEN CHARGEN PHARMAZEUTISCHER WIRKSTOFFE IN NEUER ANLAGE IN RIVERVIEW, MICHIGAN, BEKANNT

MUMBAI, Indien, 16. Februar 2023 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Solutions, ein patientenorientiertes Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO) und Teil von Piramal Pharma Ltd (PPL, NSE: | BSE: 543635), gab heute bekannt, dass es mit der Produktion der ersten Chargen von pharmazeutischen Wirkstoffen (APIs) in neuen Reaktorsuiten in seiner Anlage in Riverview, Michigan, USA, begonnen hat.

Der Bau der Kapazitätserweiterung bei Riverview, der unter dem Namen „Projekt PRIME (Piramal River View Integrated Manufacturing Expansion) Phase 1" läuft, wurde im Mai 2021 gestartet. Der erste Produktionslauf ist der Höhepunkt einer Investition in Höhe von 38 Millionen US-Dollar für Ausrüstung und Baukosten. Die Anlage umfasst eine Fläche von rund 25.000 Quadratmetern und umfasst Produktion, Lager und unterstützende Versorgungsbetriebe. Sie ist leicht skalierbar, um zusätzliche Reaktorbuchten unterzubringen, die im Rahmen des Projekts PRIME Phase 2 geplant sind.

Die Technologie in der neuen Anlage bietet Reaktorkapazität von 10 kl und wird von einem Drucktrocknerfilter unterstützt. Die Reaktoren sind in der Lage, APIs mit einer hohen Leistungsfähigkeit und niedrigen Arbeitsplatzbelastungswerten (OELs) von >1 μg/m3 zu erzeugen.

Die anfänglichen Produktionschargen stellen den ersten Schritt in einem dreistufigen Prozess für die Entwicklung und Herstellung von Materialien für klinische Studien der Phase II dar. Im Rahmen des Programms skalieren Piramal-Techniker Material von 10-15 kg auf 75-80 kg.

Peter DeYoung, Chief Executive Officer von Piramal Global Pharma, sagte: „Projekt PRIME Phase 1 zum Laufen zu bekommen, ist ein wichtiger Meilenstein für Piramal Pharma Solutions und das Team am Standort Riverview. Es bringt zusätzliche Kapazitäten in unser Nordamerika-Angebot ein, womit wir die aktuell hohe Nachfrage des Marktes nach APIs bedienen können. Es geht außerdem auf den Branchentrend ein, die Herstellung von Arzneimitteln im Inland anzusiedeln. In Verbindung mit der jüngsten Erweiterung unserer API-Fähigkeiten in Aurora, Kanada, glauben wir, dass wir bereit und in der Lage sind, den Markt mit sowohl potenten als auch nicht-potenten Arzneimittelwirkstoffen zu unterstützen, von klinischem bis zu kommerziellem Maßstab."