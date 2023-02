Palo Alto Networks geht mit neuer Cloud-Infrastruktur-Investition in der Schweiz "All-In"

Santa Clara, Kalifornien, und Zürich (ots/PRNewswire) - Bereitstellung seiner

erstklassigen Cloud-basierten Cybersicherheitsplattformen im Land, um die Kunden

bei ihrem Bedarf an Datenstandorten zu unterstützen



Palo Alto Networks (NASDAQ: PANW), das weltweit führende Unternehmen für

Cybersicherheit, gab heute den Start seiner Cloud-Infrastruktur in der Schweiz

bekannt, die es Schweizer Kunden ermöglicht, auf die gesamte Bandbreite der

Sicherheitsfunktionen von Palo Alto Networks zuzugreifen und gleichzeitig die

Anforderungen an die Datenresidenz zu erfüllen.





"Unternehmen, die ihre Unternehmen mit Hilfe von Cloud Computing umgestalten,müssen sich gegen eine zunehmend komplexe Bedrohungslandschaft schützen undgleichzeitig versuchen, die Anforderungen an die Datenresidenz im jeweiligenLand zu erfüllen", so Helmut Reisinger, CEO EMEA und LATAM bei Palo AltoNetworks. "Unsere Investition in eine neue Cloud-Infrastruktur zeigt unserEngagement in der Schweiz und stellt sicher, dass Schweizer Kunden Zugang zumarktführenden Cybersicherheitsplattformen und Analysen haben und gleichzeitigihre Anforderungen an die Datenresidenz erfüllen können."Der neue Cloud-Standort bietet Organisationen in der Schweiz einen inländischen,leistungsstarken Zugang zu:- Prisma® Access : Prisma Access (https://www.paloaltonetworks.com/sase/access?utm_medium=earned&utm_source=SwissCloud-Press-Release) ist die Security ServiceEdge (SSE)-Lösung von Prisma SASE, der umfassendsten SASE-Lösung der Branche,die Netzwerksicherheit, SD-WAN und Autonomous Digital Experience Management ineinem einzigen Cloud-Service vereint. Mit einem inländischen Cloud-Footprintkönnen Schweizer Kunden Zero-Trust-Sicherheit mit der branchenweit niedrigstenLatenz und der höchsten Leistung für hybride Arbeitskräfte bereitstellen.- Cortex XDR®: Cortex XDR ist die branchenweit erste erweiterte Erkennungs- undReaktionsplattform, die Endpunkt-, Netzwerk- und Cloud-Daten integriert, umanspruchsvolle Angriffe durch modernste KI und Analysen zu stoppen. Mit derneuen Schweizer Cloud-Infrastruktur können Kunden die Anforderungen an dieDatenresidenz erfüllen, da ihre Logs und Analysen in der Schweiz gespeichertwerden.- Cortex® XSiam(TM): Palo Alto Networks hat eine automatisierungsorientiertePlattform für das moderne SOC auf den Markt gebracht, die dieLeistungsfähigkeit von maschineller Intelligenz nutzt, um dieSicherheitsergebnisse radikal zu verbessern und die Sicherheitsabläufe zuverändern. Mit Cortex XSIAM können Swiss-Kunden jetzt ihre SOC-Transformationbeschleunigen und gleichzeitig die Präferenzen für die Datenstandorteerfüllen.- AIOps: Palo Alto Networks AIOps hilft dabei, Fehlkonfigurationen zu