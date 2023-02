DAX scheitert erneut an der 15.600 - Inflationsdruck in den USA bleibt hoch

Erneut legen starke Wirtschaftsdaten aus den USA der Rally am Aktienmarkt zunächst Steine in den Weg. Auch die US-Erzeugerpreise stiegen im Januar stärker als erwartet, zudem wurden die Vormonatszahlen nach oben korrigiert. Der Inflationsdruck bleibt also hoch und statt Rezession präsentiert sich die US-Wirtschaft bei bester Gesundheit, was die Fed auch nach den zwei bereits eingepreisten Zinserhöhungen nicht von der geldpolitischen Bremse gehen lassen könnte. Möglicherweise könnten die Leitzinsen dann auch sechs Prozent erreichen.



Dennoch kann die Börse auch heute den ersten Schock verdauen und vor allem die zinssensitiven Technologieaktien berappeln sich zur Stunde wieder. Im Deutschen Aktienindex bleibt weiterhin die Marke von 15.600 Punkten das Maß aller Dinge. Das Niveau wurde bereits zweimal im Intraday-Handel touchiert. Ein nachhaltiger Anstieg darüber dürfte auch den letzten Widerstand vor dem Allzeithoch aufbrechen und die Bullen erneut beflügeln. Lediglich ein Unterschreiten der Wochentiefs bei 15.240 Punkten wäre der Weckruf für die Bären, die sich zuletzt immer weiter zurückgezogen haben.



Getragen vom Optimismus eines Aufstiegs in die erste Börsenliga und sehr starken Bilanzzahlen fühlt sich die Commerzbank jetzt wieder bereit für die große Bühne. Die Bank hat den Turnaround geschafft und tritt jetzt in die nächste Phase ein. Mit einer riesigen Kraftanstrengung und einem Aderlass bei Unternehmensgröße und Mitarbeitern gelang dem Konzern in den vergangenen zwei Jahren der Turnaround von einem dauerhaften Verlustbringer wieder zurück in die Gewinnzone. Es scheint, als sei die Commerzbank jetzt in der Lage, Krisen und hohe Sonderbelastungen besser abzufedern. Die Kapitalbasis ist stark und Anleger sollten für ihre lange Leidenszeit in Zukunft mit Dividenden und Aktienrückkäufen belohnt werden.