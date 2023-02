Deutsche Anleihen geben nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutsche Staatsanleihen sind am Donnerstag gesunken. Am späten Nachmittag fiel der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,23 Prozent auf 134,54 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 2,49 Prozent.

Für Auftrieb bei den Renditen sorgte die Aussicht auf weiter steigende Zinsen in den USA und in der Eurozone. In den USA haben neue Konjunkturdaten die Spekulation auf zusätzliche Zinserhöhungen verstärkt. Am Nachmittag wurde bekannt, dass sich der Auftrieb der Erzeugerpreise im Januar zwar weiter abgeschwächt hat, aber nicht so stark wie am Markt erwartet worden war. Die Daten liefern Hinweise auf ein unverändert hohe Inflation in den USA, was bei der Notenbank Fed Handlungsdruck für weitere Zinserhöhungen erzeugt.