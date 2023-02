KellyOCG ernennt RPO Lead für EMEA

London (ots/PRNewswire) - Ekaterina Gorokhova wird das kontinuierliche Wachstum

der regionalen Präsenz und des Kundenportfolios des Unternehmens vorantreiben



KellyOCG, die Outsourcing- und Beratungsgruppe von Kelly, hat Ekaterina (Katya)

Gorokhova zur Vice President und Practice Lead für KellyOCG EMEA Recruitment

Process Outsourcing (RPO) ernannt. Gorokhova wird die kontinuierliche Expansion

von KellyOCG in der Region beaufsichtigen und mit Kunden zusammenarbeiten, um

RPO-Lösungen zu entwickeln, die ihre Strategien zur Talentgewinnung für

Vollzeitbeschäftigung erweitern und verbessern. Gorokhova arbeitete zuvor im

Personalwesen von Kelly. In ihrer neuen Rolle untersteht sie KellyOCG President,

Tammy Browning.





"Katya ist eine hervorragende Führungskraft mit mehr als zwei JahrzehntenErfahrung in der Branche, die die lokalen Arbeitsmärkte und diePersonalherausforderungen unserer Kunden wirklich versteht. Mit ihrerFührungskompetenz, ihrem umfassenden Branchenwissen und soliden regionalenEinblicken ist unser RPO-Team in der Region EMEA gut positioniert, um Kunden zuberaten und sie mit den besten Vollzeittalenten zusammenzubringen", so Browning.Zuvor war Gorokhova Vice President, Country General Manager und Group Leader vonRussland, Polen und Ungarn, wo sie die Bereiche RPO und Direkteinstellungen fürKelly leitete. Sie hatte mehrere Führungspositionen im Unternehmen inne,darunter Country Manager für Schweden und General Manager von Kelly,verantwortlich für den Betrieb, die Geschäftsergebnisse, dasUnternehmenswachstum sowie die Rekrutierung und Bindung von Mitarbeitern in derRegion EMEA. Gorokhova trat Kelly als Branch Manager bei, nachdem sie mehrerePositionen im Vertriebsmanagement bei einem globalen Unternehmen für Konsumgüterinnehatte."Es ist eine große Ehre, das RPO-Team in der Region EMEA zu leiten und unserenKunden weiterhin einen beträchtlichen Mehrwert zu bieten, indem wir ihnen dabeihelfen, die schwierige Talentlandschaft zu navigieren", sagte Gorokhova. "Ichbin begeistert, einem Team von Lösungsexperten aus mehreren Ländern beizutreten,die wesentlich zu unserem Wachstum beigetragen haben. Ich freue mich darauf, mitdem Team zusammenzuarbeiten, um unsere Wachstumsstrategie im kommenden Jahrumzusetzen."Gorokhova wurde 2019 von Staffing Industry Analysts als "Global Power 150 Womenin Staffing" geehrt und 2017 in seine Liste "Global Power 100" aufgenommen. Siewar Geschäftsführerin der Association of Private Employment Agencies (APEA), dieunter ihrer Leitung für hervorragende Fürsprache von der World Employment