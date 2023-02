Klar zulegen konnten die AT&S-Aktien mit plus 2,8 Prozent. Die Papiere vom Flughafen Wien gewannen 4,3 Prozent. Bei Do&Co gab es ein Minus von 1,6 Prozent. Das Cateringunternehmen wird am Freitag die Neunmonatszahlen für das Geschäftsjahr 2022/23 vorlegen./ste/spa/APA/jha

Mit einer Zahlenvorlage rückte AMAG in den Fokus. Der oberösterreichische Aluminium-Konzern hat im Geschäftsjahr 2022 neue Höchstwerte bei Umsatz und Ergebniskennzahlen erzielt. Die AMAG-Aktie reagierte mit einem Plus von 3,4 Prozent.

WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat am Donnerstag fester geschlossen. Der Leitindex ATX legte um 0,95 Prozent auf 3500,85 Punkte zu und verbuchte damit bereits seinen dritten Gewinntag in Folge. An den europäischen Leitbörsen herrschte eine freundliche Anlegerstimmung mit etwas moderateren Zuwächsen vor. Nur vorübergehend waren die Aktienmärkte unter Druck geraten, nachdem unerwartet hohe US-Erzeugerpreise veröffentlicht worden waren.

