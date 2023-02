IFCO franchit le cap des 2 milliards d'expéditions d'emballages réutilisables permettant à ses clients de réaliser des économies environnementales

Munich (ots) - IFCO (https://www.ifco.com/) , premier fournisseur mondial de

conteneurs d'emballage réutilisables (RPC), a livré plus de 2 milliards

d'expéditions d'emballages réutilisables de produits frais, de viande, de

volaille, de fruits de mer, d'oeufs, de pain et d'autres produits d'épicerie

frais en 2022. Avec un modèle économique circulaire basé sur les principes de

partage-réduction-réutilisation, IFCO a permis à ses clients de la chaîne

d'approvisionnement de réaliser des économies environnementales substantielles.



Par rapport aux alternatives d'emballage à usage unique, les RPC IFCO réduisent

les émissions de carbone, la consommation d'eau et d'énergie, la production de

déchets solides et alimentaires et la consommation de bois. En partageant et en

réutilisant les RPC IFCO dans les chaînes d'approvisionnement mondiales de

produits frais, les clients d'IFCO ont économisé en 2022 :





- 614 072 tonnes métriques deCO2e - équivalent à un trajet vers la lune 8 900fois- 11,8 millions de mètres cubes d'eau - équivalent à 4 736 piscines olympiques- 42 214 térajoules d'électricité - assez pour alimenter plus de 5,2 millions devéhicules électriques pendant un an- 339 116 tonnes métriques de déchets solides - équivalent à 41 535 chargementsde camions de déchets- 55 140 tonnes métriques de déchets de produits alimentaires, soit l'équivalentde plus de 88 millions de repasIFCO calcule et quantifie ces économies scientifiques par le biais d'étudesscientifiques indépendantes d'analyse du cycle de vie (ACV) et attribue auxclients leur part des économies par le biais de certificats annuels d'économiesenvironnementales. Ces certificats aident les producteurs, les producteurs etles clients de vente au détail d'aliments frais à quantifier les avantagesenvironnementaux des solutions d'IFCO et la façon dont celles-ci contribuent àleurs propres KPI de durabilité." Deux milliards de voyages à l'échelle mondiale, c'est un accomplissementmonumental. L'ampleur des économies environnementales créées grâce à notremodèle d'affaires circulaire reflète la capacité d'IFCO à atteindre notreobjectif de rendre la chaîne d'approvisionnement des produits alimentaires fraisdurable et notre capacité à permettre à nos clients d'atteindre leurs propresobjectifs de durabilité ", a déclaré Michael Pooley, PDG d'IFCO.En reconnaissance de ses efforts dans la gestion de son programme ESG, IFCO arécemment été reconnue par Sustainalytics, une agence indépendante de notationdes risques ESG de premier plan, comme l'une des sociétés ESG les mieux notéesen Europe en 2023. (https://www.ifco.com/ifco-recognized-by-sustainalytics-as-a-2023-esg-european-top-rated-company/)1 Les économies environnementales sont calculées sur la base des études externessuivantes:" Carbon Footprint of Food Packaging " réalisé par l'Institut Fraunhofer pour laphysique du bâtiment (IBP), évalué par des pairs conformément aux normesinternationales sur l'analyse du cycle de vie (ACV) ISO 14040/44," Détermination des niveaux de détérioration des fruits et légumes frais enfonction du type d'emballage " menée par l'Institut Fraunhofer pour lalogistique et le flux de matériaux." Analyse comparative du cycle de vie des contenants en plastique réutilisableset des contenants en carton ondulé prêts à l'affichage et non destinés àl'affichage utilisés pour les applications de produits frais " menée parFranklin Associates, évaluée par des pairs conformément aux normesinternationales sur l'analyse du cycle de vie (ACV) ISO14040/14044,Les facteurs de conversion proviennent de diverses organisations reconnuestelles que l'Environmental Protection AgencyInformations complémentairesIFCO est le premier fournisseur mondial de solutions d'emballage réutilisablespour les aliments frais, au service de clients dans 50+ pays. IFCO exploite unpool de plus de 370 millions de conteneurs d'emballage réutilisables (RPC) dansle monde, qui sont utilisés pour 2 milliards d'expéditions de fruits et légumesfrais, de viande, de volaille, de fruits de mer, d'oeufs, de pain et d'autresarticles des fournisseurs aux détaillants en alimentation chaque année. Les RPCIFCO assurent une meilleure chaîne d'approvisionnement en aliments frais enprotégeant la fraîcheur et la qualité et en réduisant les coûts, le gaspillagealimentaire et l'impact environnemental par rapport aux emballages à usageunique. Plus: http://www.ifco.com | Suivez-nous sur LinkedIn @IFCO SYSTEMS(https://www.linkedin.com/company/28877/)Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :Inigo CanalejoVice-président, ESG et marketing stratégiquemailto:marketing@ifco.comContenu(s) associé(s): http://presseportal.de/pm/130931/5443269OTS: IFCO Systems