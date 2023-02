Ökostrom statt Feenstaub / Peter Pane fliegt jetzt mit 100 % Naturstrom (FOTO)

Lübeck (ots) - Die Gastronomie steht vor großen Herausforderungen.

Personalmangel und immer neue Wünsche von Gästen in Richtung Nachhaltigkeit, die

adressiert werden wollen. Ein Vorreiter, der sich diesen Herausforderungen in

einem sich rasant verändernden Markt mutig stellt, ist Peter Pane mit seinen

2.000 Mitarbeitern, der mit knapp 50 Restaurants in Deutschland zu einem

Premium-Burger-Liebling avanciert ist. Im Kontrast zu anderen Gastronomien wagt

das Unternehmen immer wieder neue Schritte in Richtung Nachhaltigkeit und

probiert einfach aus, woran sich andere Mitbewerber nicht wagen - ganz so wie

Peter im Nimmerland.



"Ab sofort fließt fast ausschließlich Ökostrom bei Peter Pane!" erklärt Patrick

Junge, Gründer und Geschäftsführer der Burger-Kette, die unter der Paniceus

Gastro Systemzentrale GmbH firmiert. "Wir sind stolz, dass wir einen Großteil

der Standorte per 1. Februar 2023 daran anschließen konnten. Wer bei Peter Pane

nun einen Burger genießt, kann das künftig mit einem noch besseren Gewissen tun.

Damit gehen wir einen weiteren wichtigen Schritt auf dem aufregenden Weg in

Richtung Nachhaltigkeit", ergänzt er. Die Standorte, durch die der Ökostrom aus

erneuerbaren Energien fließt, erkennen Gäste an einem Sticker an der

Eingangstür.