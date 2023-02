Titan.ium Platform, LLC und Deutsche Telekom Global Carrier geben die Erweiterung ihrer generationsübergreifenden Plattformen um 5G bekannt

Die neue Rahmenlösung unterstützt die innovative 5G-Roaming-Umgebung von Deutsche Telekom Global Carrier, die es Vorreitern ermöglicht, ihre Roaming-Bedürfnisse in jedem 5G-Implementierungsszenarium zu testen und zu erforschen. Innerhalb der Umgebung bietet das Unternehmen vier verschiedene Proof-of-Concept [PoC]-Studien in den Bereichen 5G-Signalisierung und -Sicherheit, Mehrwertdienste für 5G-Roaming, Network Slicing für Roaming sowie regionale und lokale Aufschlüsselung.

„Wir freuen uns, auf einer bereits erfolgreichen Partnerschaft mit Titan.ium Platform aufzubauen", so Nicholas Nikrouyan, Vice President, Voice & Mobile Solutions bei Deutsche Telekom Global Carrier. „Unser Ziel ist es, bei unserer Branchentransformation zu 5G eine Führungsposition zu übernehmen. Titan.ium hat uns auf jedem Schritt der Entwicklung unterstützt, indem es auf die sich entwickelnden Kundenanforderungen eingeht und bereit ist, im Verlauf dieses Projekts mit uns zu experimentieren. Unsere jüngsten 5G-Roaming-Tests wurden zum Beispiel entwickelt, um den kontinuierlichen Erfolg unserer Partner auf dem Weg in die neue 5G-Ära zu ermöglichen."

Deutsche Telekom Global Carrier fördert Innovation mit ihren PoC-Initiativen, indem sie aktive Partnerschaften fördert, die es der Branche ermöglichen, diesen Technologiewandel gemeinsam zu erlernen und zu meistern. Die PoCs bieten den Betreibern außerdem die Möglichkeit, ihre Hypothesen im Voraus zu testen, bevor sie strategische Entscheidungen treffen.

„Unser ultimatives Ziel ist es, Schwung in die Branche zu bringen, sodass sie von passiver Zusammenarbeit zu aktiver Kooperation bei der Service-Bereitstellung übergeht. Die Erkenntnisse aus den PoC-Umgebungen ebnen den Weg zu einem notwendigen Einstellungswandel, wodurch 5G SA eine völlig neue Welt ermöglichen kann, was das Angebot an Telekommunikationsdienstleistungen angeht", fügt Nikrouyan hinzu.

Deutsche Telekom Global Carrier und Titan.ium Platform pflegen eine langjährige und für beide gewinnbringende Partnerschaft, in der die Mehrgenerationen-Plattform TITAN wirksam eingesetzt wird. Beide Partner arbeiten eng zusammen, um eine Reihe von 2G- bis 4G-Lösungen für Deutsche Telekom Global Carrier bereitzustellen und spielen eine entscheidende Rolle bei der Sicherstellung von Netzwerken höchster Qualität in den Bereichen Signalgebung, Routing und Sicherheit.