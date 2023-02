JEFFERIES stuft PERNOD RICARD auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Pernod Ricard von 215 auf 240 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das starke erste Geschäftshalbjahr des Spirituosenherstellers habe die Attraktivität des Portfolios in Erinnerung gerufen, schrieb Analyst Edward Mundy in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der digitale Wandel, den das Unternehmen durchlaufe, sorge dafür, dass aus weiteren Wachstumsmöglichkeiten Kapital geschlagen werden könne./ajx/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2023 / 11:37 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2023 / 11:37 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Pernod Ricard Aktie wird aktuell mit einem Plus von +2,81 % und einem Kurs von 195,9EUR gehandelt.