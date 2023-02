Glasgow, Schottland (ots/PRNewswire) - Chivas Brothers, das Unternehmen von

Pernod Ricard, das sich ganz dem Scotch Whisky verschrieben hat, gab heute seine

Halbjahresergebnisse (HJ23; Juli 2022 - Dezember 2022) mit einem organischen

Nettoumsatzanstieg von +23 % gegenüber dem HJ22 bekannt.



Diese starke Leistung ist auf den strategischen Fokus auf Portfolioerweiterung

und Premiumisierung zurückzuführen - zwei Drittel des Wachstums von +23 % sind

auf Preis/Mix zurückzuführen - sowie auf die Stärke der globalen Präsenz. Die

wichtigsten strategischen Marken Chivas Regal, Ballantine's, Royal Salute und

The Glenlivet verzeichneten jeweils ein zweistelliges Wachstum.





Die umfassende und ausgewogene globale Präsenz von Chivas Brothers hat diesesWachstum ermöglicht, mit einem Wachstum von +24 % in den Schwellenländern bzw.+22 % in den reifen Märkten und einer Expansion in allen wichtigen Regionen. Wiein den letzten Jahren ist die Leistung auf den asiatischen undlateinamerikanischen Märkten weiterhin außergewöhnlich: Korea, Japan und Taiwanlegten um +59 %, +53 % bzw. +37 % zu, während Brasilien, Kolumbien und Mexikoeinen Anstieg von +40 %, +30 % bzw. +21 % verzeichneten. Auf den europäischenMärkten stiegen Spanien (+17 %) und Polen (+7 %), während Nordamerika um 6 %wuchs.Diese gestiegene Nachfrage unterstützt auch die kontinuierlichen Investitionenin die Aufwertung des Prestige-Portfolios (+28 %). Insbesondere wuchs dasBallantine's Prestige-Sortiment dank der gestiegenen Nachfrage auf denasiatischen Märkten und im Global Travel Retail (GTR) um +81 %, während dieUmsatzsteigerung von The Glenlivet von den Prestige-Ausführungen getragen wurde.Der Vorsitzende und CEO von Chivas Brothers, Jean-Etienne Gourgues,kommentierte:"Diese positiven Ergebnisse spiegeln die Auswirkungen unserer langfristigenStrategie der Portfolioerweiterung und Premiumisierung wider. Es ist ein Beweisfür die Widerstandsfähigkeit von Scotch, seine glänzende Zukunft und unserständiges Bestreben, die Kategorie für neue Zielgruppen zu öffnen".Leistung bei den strategischen MarkenChivas RegalDie anhaltende Beliebtheit von Chivas 12 und 18, das ausgewogene Wachstum derMarke in aufstrebenden und reifen Märkten sowie die Einführung von Innovationenwie Chivas Extra 13 haben zu der positiven Markenleistung von +34 % beigetragen.Ballantine'sAls Ergebnis der sehr starken Preis- und Premiumisierungsstrategie stieg derweltweite Umsatz von Ballantine's um +17 %, was auf Innovationen wieBallantine's 7 und American Barrel 10 Year Old sowie auf das Wachstum desPrestige-Portfolios zurückzuführen ist.