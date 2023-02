Morgen ist kleiner Verfall - gemeint ist der Verfall von Optionen - und das bestimmt maßgeblich die Bewegungen an den Aktienmärkten, vor allem beim US-Leitindex S&P 500. Beim S&P 500 ist das Niveau, das vor dem morgigen Verfall der Optionen entscheidend ist die Marke von 4100 Punkten (weil dort das größte Open Interest liegt) - immer wieder wird der US-Leitindex über diese Marke geschoben. Das alles trotz viel höherer Pipeline-Inflation in den heutigen US-Erzeugerpreisen, dadurch weiter steigenden Renditen und Dollar. Vor allem die Optionen mit extrem kurzer Restlaufzeit (0DTE) sorgen dabei für eine Dynamik, die die Märkte trotz erheblich gestiegenen Zins-Erwartungen nicht fallen lassen. Morgen am Verfall aber können die Market Maker ihre Absicherungs-Positionen auflösen, mit der vermutlichen Folge fallender Indizes. All das erinnert an das "Volmageddon" im Februar 2018 - die Gefahr eines Flash Crash steigt deutlich..

Hinweise aus Video:

Das Video "S&P 500: Optionen und die 4100er-Marke!" sehen Sie hier..