Unter den kleineren Werten sprangen Travelcenters of America um 70 Prozent hoch. Der Öl- und Gaskonzern BP will den Betreiber von Autobahnraststätten in den USA übernehmen. Mit 84,39 US-Dollar näherte sich der Kurs der Offerte, die 86 Dollar je Anteilschein beträgt./tih/he

Weitere größere Kursbewegungen gab es nach Zahlen bei Shopify und Roku . Aktien des E-Commerce-Software-Anbieters brachen um 16 Prozent ein, was am Markt mit einem enttäuschenden Ausblick auf das erste Quartal begründet wurde.

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen zollen am Donnerstag aktuellen Wirtschaftsdaten aus der weltgrößten Volkswirtschaft Tribut. Im Fokus stand vor allem die Tatsache, dass sich der Preisauftrieb auf Herstellerebene in den USA im Januar nicht so deutlich abgeschwächt hat wie erwartet. Anleger lässt dies befürchten, dass die US-Notenbank Fed beim Kampf gegen die Inflation unter Druck bleibt.

