GOLDMAN SACHS stuft COMMERZBANK AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Commerzbank auf "Neutral" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Analyst Chris Hallam beschäftigte sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit einer negativen Stellungnahme, die ein Berater des europäischen Gerichtshofs im Streit um Schweizer-Franken-Kredite abgab. Diese betreffe die polnische Tochter mBank. Sollte das Gericht dem Folgen, drohten steigende Risikovorsorgen. Auch eine Kapitallücke bahne sich dann bei der mBank an./tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2023 / 12:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Commerzbank Aktie wird aktuell mit einem Plus von +11,31 % und einem Kurs von 11,47EUR gehandelt.



