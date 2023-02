Tanmiah Food Company geht Partnerschaft mit internationalem Lebensmittel- und Agrartechnologieführer MHP Group ein, um die saudische Geflügelproduktion zu steigern

RIAD, Saudi-Arabien, 16. Februar 2023 /PRNewswire/ -- Tanmiah Food Company (TADAWUL: 2281), ("Tanmiah" oder "das Unternehmen"), ein etablierter Marktführer bei der Bereitstellung von Geflügel- und anderen Fleischprodukten, hat heute eine Absichtserklärung mit MHP unterzeichnet, dem führenden europäischen Geflügelproduzenten. Die Vereinbarung ist der erste Schritt zur Gründung eines Joint Ventures zwischen der hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Tanmiah, Desert Hills for Veterinary Services Company Ltd und MHP SE (LSE: MHPC, 'MHP'), der Muttergesellschaft des führenden internationalen Lebensmittel- und Agrartechnologiekonzerns mit Hauptsitz in der Ukraine.

Mit Unterstützung der Regierung Saudi-Arabiens und im Einklang mit den Zielen der Saudi Vision 2030 für die Ernährungssicherheit legt das Memorandum die Grundsätze für die Gründung eines Joint Ventures fest, mit dem die Bemühungen zur Schließung der bestehenden Produktionslücke im Geflügelsektor des Landes beschleunigt werden sollen.

Das Joint Venture wird sich in erster Linie auf die Entwicklung und den Betrieb von Geflügelzuchtanlagen konzentrieren und umfasst die Errichtung einer neuen Brüterei in Saudi-Arabien, die 108 Millionen Bruteier pro Jahr ausbrüten soll. Darüber hinaus wird es auch in Futtermühlen investieren, um jährlich 137.000 Tonnen Futtermittel zu produzieren.

Die Initiativen werden in erster Linie vom Agrarentwicklungsfonds von Saudi-Arabien finanziert. MHP wird ein breites Spektrum an Branchenkenntnissen über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg zur Verfügung stellen, um die langfristigen Chancen zu nutzen und die besten Anlagen ihrer Klasse zu entwerfen, die vollständig an die lokalen Marktbedingungen angepasst sind.

Die Gründung der Joint-Venture-Gesellschaft steht noch unter dem Vorbehalt der erforderlichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Freigabe durch die saudisch-arabische Generalbehörde für Wettbewerb und anderen geltenden Genehmigungen.

Zulfiqar Hamadani, CEO von Tanmiah, sagte: "Die neue Partnerschaft mit MHP ist ein weiterer wichtiger Schritt, der unsere Entschlossenheit unterstreicht, zur Selbstversorgung im Bereich der Geflügel im KSA beizutragen und gleichzeitig unsere Vorreiterrolle bei der Unterstützung der Ziele des Königreichs in Bezug auf Ernährungssicherheit und Selbstversorgung zu stärken. Darüber hinaus bringt MHP als Europas größter Geflügelproduzent eine Fülle von Branchenkenntnissen mit, die Tanmiahs Produktionskapazitäten und Effizienz steigern und gleichzeitig unsere Nachhaltigkeitsagenda verbessern werden."