Modulare Inhalte ermöglichen ein schnelles und umfassendes Omnichannel-Engagement

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - Innovatoren des digitalen Marketings

verkürzen mit Veeva Vault PromoMats die Zeit bis zur Marktreife um mehr als die

Hälfte, und erreichen ein besseres Engagement in der gesamten

biopharmazeutischen Industrie



Veeva Systems (https://www.veeva.com/eu/) (NYSE: VEEV) gab bekannt, dass

Biopharma ab sofort Veeva Vault PromoMats

(https://www.veeva.com/eu/products/vault-promomats/) für modularen Inhalt

(https://www.veeva.com/eu/products/vault-promomats/modular-content/) einsetzt,

um medizinische, rechtliche und regulatorische (MLR) Überprüfungen zu

beschleunigen und eine effektivere Beteiligung über alle Kanäle und Regionen

hinweg zu fördern. Acht der zehn größten biopharmazeutischen Unternehmen nutzen

Vault PromoMats für modulare Inhalte, und mehr als 20 aufstrebende Unternehmen

beginnen mit dem Aufbau einer Basis. Die Branche treibt die Digitalisierung

voran, um schneller und in größerem Umfang personalisierte Inhalte in

Übereinstimmung mit den Vorschriften zur Verfügung zu stellen.