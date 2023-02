MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu stockenden Lieferungen:

Auf dem Nato-Treffen der Verteidigungsminister sollen 100 Panzer zugesagt worden sein. Jetzt kann Boris Pistorius froh sein, wenn er drei Dutzend moderne Leoparden zusammenbekommt, allein 14 davon aus Deutschland. Die Niederlande, Finnland, Schweden haben abgesagt. Spaniens Panzer funktionieren nicht. Polen stellt immerhin ältere Leos in Aussicht. In Anbetracht des Drucks auf Deutschland in dieser Frage ein wenig ärmlich. Griechenland und die Türkei haben die meisten modernen Leos innerhalb der Nato, brauchen sie aber angeblich, um sich gegenseitig in Schach zu halten. Eine mächtige "Panzer-Koalition" sieht anders aus. Es zeigt sich, dass der Unterstützerkreis der Ukraine nicht stabil ist. Die Europäer agieren zögerlich. Allianzen müssen immer wieder neu geschmiedet werden. Nationale Interessen werden immer wieder neu abgewogen. Ohne das Rückgrat USA wäre die Ukraine längst gefallen. Zurzeit scheinen die Europäer auch daran zu scheitern, den am besten geeigneten und häufigsten Kampfpanzer in der zugesagten Menge rechtzeitig in die Ukraine zu liefern. Aber was tun sie, wenn die russische Offensive Erfolg hat?"