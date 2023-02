FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zum Flüchtlingsgipfel:

"Bund, Länder und Kommunen arbeiten jetzt eng zusammen, um Fragen der Unterbringung und Integration geflüchteter Menschen zu beraten. Man könnte das für selbstverständlich halten und sich außerdem darüber freuen, dass nun auch über die Entlastung der Ausländerbehörden gesprochen wird. Doch die Frage bleibt: Warum gab es solche Arbeitsgruppen bisher noch nicht? Spätestens nach der großen Zuwanderung der Jahre 2015/16 hätte allen Verantwortlichen klar sein müssen, dass Deutschland besser vorbereitet sein muss. (.) In Deutschland zeigt der Umgang mit Geflüchteten wie unter einem Brennglas auf, woran es ohnehin mangelt: an bezahlbarem Wohnraum, Plätzen in Schulen und Kitas sowie Fachkräften. Es gibt viel zu tun für Kommunen, Länder und den Bund. Am besten gemeinsam."/DP/jha