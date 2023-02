ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zu Ergebnisse/Flüchtlingsgipfel:

"Städte und Gemeinden in Deutschland haben in den vergangenen Wochen immer wieder versucht, deutlich zu machen: Mehr geht nicht in Sachen Flüchtlingsaufnahme. Das wird nicht auf jede Kommune zutreffen, aber Fakt ist: Durch den Krieg gegen die Ukraine haben wir mehr Schutzsuchende im Land als 2015/16. Was haben da die Landkreise davon, dass Nancy Faeser (SPD) Spanien anzählen will, weil das Land nur 150 000 Ukrainer aufgenommen hat? (...) Die Bundesregierung hat die Lage erst verschlafen und jetzt spielt sie ihre Brisanz herunter. Der Kanzler überhörte alle Rufe, die ihn zu einer Gipfelteilnahme aufforderten. Kann ja sein, dass die Behauptung, die Stimmung der Bevölkerung in den Kommunen drohe zu kippen, übertrieben ist. Aber was ist, wenn nicht?"/yyzz/DP/he