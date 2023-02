Verdi will mit Warnstreik den Flugverkehr lahmlegen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Gewerkschaft Verdi will an diesem Freitag mit einem Warnstreik weite Teile des deutschen Luftverkehrs lahmlegen. Aufgerufen sind Beschäftigte des öffentlichen Dienstes, der Bodenverkehrsdienste sowie der Luftsicherheit an sieben Flughäfen quer durch die Republik.

Die Aktionen beginnen an den Flughäfen Hamburg und Hannover, wo bereits ab Donnerstagabend, 22.00 Uhr, gestreikt wird. In den Morgenstunden soll dann auch in Frankfurt, München, Stuttgart, Bremen und Dortmund der Betrieb gar nicht erst anlaufen. Die sieben Standorte stehen für knapp zwei Drittel des deutschen Passagieraufkommens.