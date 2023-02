Starke Zahlen bei Mercedes-Benz für 2022 erwartet

STUTTGART (dpa-AFX) - Wegen Chipmangels und Lieferschwierigkeiten hat Mercedes-Benz 2022 etwas weniger Autos ausgeliefert. Aber die von Konzernchef Ola Källenius ausgerufene Luxusstrategie scheint aufzugehen - am Freitag (7.30 Uhr) will das Unternehmen in Stuttgart seine Jahreszahlen veröffentlichen.

Für das vergangene Jahr hatte der Autobauer zuletzt nach zwei Anhebungen im Jahresverlauf eine operative Marge (bereinigtes Ebit) in der Autosparte von 13 bis 15 Prozent in Aussicht gestellt. Trotz höherer Kosten für Energie, Teile und Frachten lag die Marge nach neun Monaten mit 15 Prozent fast drei Prozentpunkte höher als im Vorjahr mit 12,2 Prozent. Auch in der Van-Sparte war Mercedes zuletzt optimistischer als zu Jahresbeginn.