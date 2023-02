NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 143 auf 133 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Samuel Bland verlieh der Aktie in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie zudem den Status "Negative Catalyst Watch", da er nach der Dividendenzahlung Anfang Mai auf Jahre hinaus von nur noch sehr geringen Mittelausschüttungen des Transport- und Logistikunternehmens an die Aktionäre ausgeht./gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2023 / 23:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2023 / 00:15 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Die Hapag-Lloyd Aktie wird aktuell mit einem Minus von -2,39 % und einem Kurs von 270EUR gehandelt.