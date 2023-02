Die gestrige Stärke am Morgen war beachtlich. Im DAX wurde direkt mit dem Start ein neues Kaufsignal generiert, welches vom ehemaligen Monatshoch ausgelöst als Ziel dann auch das aktuelle Monats- und Jahreshoch im Blickfeld hatte. Darüber hatten wir in der gestrigen Morgenanalyse vom 16.02.2023 mit diesem Chartbild gesprochen:

20230216 DAX Endloskontrakt

Bis auf 20 Punkte näherte sich der Index auch dieser Marke an, um danach wieder etwas zu korrigieren. Immerhin war mit diesem Anstieg auch ein neues GAP verbunden gewesen.

Direkt mit den neuen US-Wirtschaftsdaten ist das GAP dann geschlossen, der Aufwärtstrend der vergangenen beiden Tage damit gebrochen und weiteren Abwärtspotenzial ausgelöst worden. Die Erzeugerpreise stiegen stärker an, als es die Prognosen und vor allem Inflationserwartungen der Amerikaner vorsahen.

Dennoch fing sich der DAX wieder und konnte den Tag letztlich mit einem leichten Plus beenden. Ein Dreieck formierte sich im Chartbild, wie hier zu sehen ist:

20230217 DAX XETRA Monatsverlauf

Der Schlusskurs lag erneut über 15.500 Punkten. Der Blick auf die Daten der Börse Frankfurt zeigte keinen klaren Trend und im Vergleich zum Vormittag dann doch schon wieder Schwäche auf:

2023-02-16 DAX Boerse Frankfurt

Welche Daten und Reaktionen waren es an der Wall Street im Detail?

Wall Street Fazit, Trading und Erzeugerpreise

Im Zeitverlauf skizzierten sich die Erzeugerpreise wie folgt:

2023-02-16 US Erzeugerpreise

Damit blieben diese wichtigen Daten für die US-Zinspolitik ebenso wie die Verbraucherpreise am Dienstag hinter den Erwartungen zurück und könnten die US-Notenbank zu weiteren Zinsanhebungen animieren.

In der ersten Reaktion und meinem Livetrading wählte ich daher (erneut) die Short-Seite:

Diese war letztlich auch dominant, sogar bis Handelsende. Denn der Nasdaq schloss am Tagestief und markierte in der Nacht bereits die Tiefs der Woche, welche von den Verbraucherpreisen am Dienstag ausgelöst wurden:

20230217 Nasdaq-100

Mein konkretes Trading an der Wall Street setzte ich mit dem Broker JFD um - komm gern live hinzu:

202302_AndreasBernstein_Wallstreet Livetrading_5 Sessions

Zum Handelsende blieben diese Indexstände an der Wall Street zurück:

2023-02-16 Wall Street

Das Sentiment kommt leicht zurück und bringt damit die "überhitzte" Situation in den USA zum Ausgleich:

2023-02-17 Fear and Greed

Was lässt sich daraus auf den DAX ableiten?

Trading-Ideen im DAX am 17.02.2023

Mit dem Abschwung der Wall Street am Abend, die insbesondere in der letzten Handelsstunde mit Reden aus dem US-Notenbankumfeld noch an Dynamik gewannen, zog es auch die DAX-Indikation wieder nach unten. Hier stehen wir nun am Morgen sehr nah an den Wochentiefs. Ein ähnliches Bild also wie beim Nasdaq:

20230217 DAX Vorboerse Vortagestief

Hält dieser Bereich nicht, sind die Monatstiefs und damit die sehr oft getestete Unterstützungszone dann das nächste technische Ziel und ein möglicher Support:

20230217 DAX Vorboerse

2023-02-15 Wall Street Index

Hier lässt sich dann der Bogen zum ersten Chartbild der Analyse sehr gut spannen.

Wir treffen uns gleich wieder mit vielen anderen Referenten im Livestream auf dem Twitch-Kanal FIT4FINANZEN wenn Du magst:

Termine am 17.02.2023

Weitere Details dazu bekommst Du noch einmal ausführlich im Livetradingroom mit Marcus Klebe ab 10.00 Uhr präsentiert - dies ist der erste organisatorische Termin des Tages:

LiveTradingRoom Andreas Bernstein

Weiterhin gilt der Blick den Quartalszahlen wie gestern Abend Applied Materials oder Doordash. Die Wochenübersicht findest Du hier:

20230213 Earnings Woche

Aus dem Wirtschaftskalender sind heute nur wenige Termine zu entnehmen.

Nach den US-Erzeugerpreisen gestern sind sicherlich auch die Erzeugerpreise aus Deutschland 8.00 Uhr spannend und die EU-Leistungsbilanz um 10.00 Uhr.

In den USA stehen dann 14-30 Uhr die Importpreise und Exportpreise auf der Agenda.

Alle wichtigen Eckpunkte habe ich aus dem Wirtschaftskalender entnommen.

2023-02-17 Wirtschaftsdaten

Diese Analyse und alle Chartbilder bekommst Du gern vorab als Mail.

Damit wünsche ich uns beim Handel in der neuen Woche vorab viel Erfolg.

Dein Andreas Bernstein

Quelle der News: Trading-Treff