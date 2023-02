FRANKFURT (dpa-AFX) - Wieder größere Zinssorgen könnten den Dax zum Ausklang einer bislang recht freundlichen Woche etwas unter Druck setzen. Knapp eine Stunde vor dem Handelsbeginn am Freitag signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator ein Minus von 0,6 Prozent auf 15 447 Punkte. Damit würde der deutsche Leitindex den schwachen Vorgaben aus Übersee folgen - auf Wochensicht zeichnet sich aber immer noch ein Gewinn von 0,9 Prozent ab. Sein Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 wird am Freitag ebenfalls schwächer erwartet.

In New York war es am Donnerstag deutlich abwärts gegangen, die asiatischen Börsen folgten am Freitag. Zinssorgen treiben die Anleger wieder um, nachdem die US-Erzeugerpreise im Januar weniger deutlich gesunken waren als erhofft. Gleichzeitig gingen die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe überraschend zurück. Vom Arbeitsmarkt kam damit also auch kein Signal an die US-Notenbank Fed, ihren Zinserhöhungskurs zur Inflationsbekämpfung ändern zu müssen.