BERLIN (dpa-AFX) - Die Deutsche Bahn (DB) hat angesichts der Warnstreiks an zahlreichen Flughäfen am Freitag ein leicht erhöhtes Fahrgastaufkommen verzeichnet. Das teilte der Konzern am Morgen auf Anfrage mit. Insgesamt laufe der Bahnbetrieb ruhig.

