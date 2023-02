Wirtschaft Dax startet mit deutlichen Verlusten - Euro auf Sechs-Wochen-Tief

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat zum Handelsstart am Freitag deutliche Kursverluste verzeichnet. Gegen 09:30 Uhr wurde der Index mit rund 15.330 Punkten berechnet.



Das entspricht einem Minus von 1,3 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss am Vortag. "Das Zinsgespenst ist zurück", kommentierte Thomas Altmann von QC Partners am Morgen das Marktgeschehen. Die steigenden Zinsen würden wieder zur Bedrohung für die Aktienmärkte.