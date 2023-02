Konjunkturdaten

01:30 Uhr, Japan: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 02/23

07:00 Uhr, Japan: Maschinenwerkzeugaufträge 01/23 (endgültig)

07:00 Uhr, Finnland: Arbeitslosenquote 01/23

08:00 Uhr, EU: Acea, Kfz-Erstzulassungen 01/23

09:15 Uhr, Frankreich: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 02/23

09:30 Uhr, Deutschland. PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 02/23

10:00 Uhr, EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 02/23

10:00 Uhr, Polen: Einzelhandelsumsatz 01/23

10:30 Uhr, Großbritannien: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 02/23

11:00 Uhr, Deutschland: ZEW-Konjunkturerwartungen 02/23

14:30 Uhr, USA: Philadelphia Fed Non-Manufacturing Activity 02/23

15:45 Uhr, USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 02/23

16:00 Uhr, USA: Wiederverkäufe Häuser 01/23

