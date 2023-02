ISTANBUL (dpa-AFX) - Noch immer werden Tote aus den Trümmern in der Türkei geborgen. Der türkische Katastrophenschutz Afad hat die Zahl der offiziellen Todesfälle nun auf 38 044 erhöht, wie aus einer Mitteilung in der Nacht auf Freitag hervorging. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO beträgt die Opferzahl in Syrien mindestens 5900. Insgesamt sind somit bisher knapp 44 000 Menschen in Zusammenhang mit den Erdbeben gestorben.

Der UN-Nothilfekoordinator Martin Griffiths rechnete am Sonntag mit bis zu 50 000 Toten, andere Experten gehen von weitaus höheren Zahlen aus. Tausende werden weiterhin vermisst.

Laut Afad hat es bisher bereits 4734 Nachbeben unterschiedlicher Stärke gegeben. Auch deren Zahl steigt stündlich./apo/DP/jha