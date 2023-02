Die Fed wird und muß die Zinsen weiter und höher anheben, weil die Inflation wieder zulegt - haben die Aktienmärkte das gestern endlich realisiert mit dem Abverkauf zum Handelsende? Viel wird auch mit dem heutigen Verfall der Optionen zusammen hängen - aber es war per se unwahrscheinlich, dass die Aktienmärkte sich der finanzmathematischen Logik dauerhaft entziehen können: steigende Renditen sind schlecht vor allem für Tech-Aktien. Aber Tech-Aktien sind dennoch in den letzten Tagen und Wochen am stärksten gestiegen. Ist die "Zeit des Erwachens" jetzt gekommen? Im Vorfall und mit dem heutigen Optionsverfall an der Wall Street dürfte sich der Druck auf die Aktienmärkte wohl noch weiter verstärken - der Markt wird den Weg des größten Schmerzes gehen, denn das ist auch das Interesse der Market Maker..

Hinweise aus Video: