Gastgewerbeumsatz 2022 real 45,4 % höher als 2021, aber 12,5 % niedriger als vor Corona

WIESBADEN (ots) - Gastgewerbeumsatz, Jahresergebnis 2022 (vorläufige Ergebnisse,

Originalwerte)



+45,4 % im Jahr 2022 gegenüber 2021 (real)



+55,7 % im Jahr 2022 gegenüber 2021 (nominal)





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Gastgewebeumsatz, Dezember 2022 (vorläufige Ergebnisse, kalender- undsaisonbereinigt)-13,5 % real zum Vormonat-13,1 % nominal zum Vormonat+24,0 % real zum Vorjahresmonat+35,4 % nominal zum VorjahresmonatDas Gastgewerbe erzielte 2022 real (preisbereinigt) 45,4 % mehr Umsatz als imVorjahr. Nominal (nicht preisbereinigt) stieg der Umsatz um 55,7 %. Wie dasStatistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, liegen die Ergebnisse damitreal 1,1 Prozentpunkte und nominal 0,8 Prozentpunkte unterhalb der Untergrenzeder Jahresschätzung, die allerdings die zu erwartenden Revisionen in denkommenden Monaten berücksichtigt hat.Zu Beginn des Jahres 2022 traten mit dem Nachlassen der Corona-Pandemie imFebruar die ersten Lockerungen in Kraft, die zu einer deutlichen Erholung in derersten Jahreshälfte führten. So stiegen die Umsätze im ersten Halbjahr 2022gegenüber der ersten Jahreshälfte 2021, in der die Corona-Schutzmaßnahmen erstEnde Mai gelockert wurden, real um 102,4 % und nominal um 113,1 % an. In derzweiten Jahreshälfte setzte sich die Erholung verlangsamt fort und die Umsätzestiegen real um 16,4 % und nominal um 26,8 % gegenüber dem zweiten Halbjahr2021.Trotz dieser deutlichen Erholung waren die realen Umsätze im Jahr 2022 insgesamtnoch immer 12,5 % niedriger als im Jahr 2019. Verglichen hierzu erreichten dienominalen Umsätze im Zuge der stark gestiegenen Verbraucherpreise nahezu dasVorkrisenniveau (-0,2 %).Die Hotels und sonstigen Beherbergungsunternehmen verzeichneten im Jahr 2022einen realen Umsatzanstieg gegenüber dem Vorjahr von 63,8 %. Dennoch lagen dieUmsätze der Branche noch immer 9,1 % unter dem Niveau des Jahres 2019.Insbesondere die Hotels, Gasthöfe und Pensionen konnten sich trotz eines realenUmsatzanstiegs von 69,5 % zum Vorjahr noch nicht vollständig von den Verlustender ersten beiden Corona-Jahre erholen (-9,4 % gegenüber 2019).Anders stellt sich die Situation bei den Ferienunterkünften und Campingplätzendar. Während Ferienunterkünfte einen Umsatzanstieg zum Vorjahr von 53,4 %verbuchen konnten, stiegen die Umsätze der weniger stark von der Krisebetroffenen Campingplätze im Jahr 2022 um 10,9 %. Damit erwirtschafteten sowohldie Ferienunterkünfte als auch die Campingplätze als einzige Branchen desGastgewerbes einen höheren Umsatz als im Vorkrisenjahr (+8,3 % bzw. +4,3 %).