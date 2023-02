Man hat das Gefühl, dass das First Phosphate-Management, jetzt, da das Börsen-Listing unmittelbar bevorsteht, noch einmal richtig Gas gibt. Nachdem das Unternehmen erst vor Kurzem zum wiederholten Mal hohe Phosphatgehalte aus Oberflächenproben von seiner Bégin-Lamarche-Liegenschaft melden konnte, folgt jetzt die Ankündigung eines Bohrprogramms auf der Phosphat-Liegenschaft in der Region Saguenay-Lac-St-Jean Region (Québec).

First Phosphate hatte 2022 eine Magnetikuntersuchung über der Liegenschaft geflogen, da phosphathaltige Gesteinsschichten in Anorthosit auf diese Weise leicht aufgespürt werden können, da das Phosphat in Verbindung mit Magnetit auftritt. Das Unternehmen entdeckte so eine kontinuierliche, hochmagnetische Struktur, die mit zahlreichen Stichproben übereinstimmt, die Gehalte von bis zu 10% P2O5 aufweisen.

First Phosphate will jetzt diese charakteristische, hochmagnetische Signatur der auf der Bégin-Lamarche-Liegenschaft identifizierten Lagerstätte durch Bohrungen getestet. Dafür hat man ein 4.000 Bohrmeter umfassendes Programm aufgelegt, mit dem innerhalb der hochgradigen Phosphatschichten gebohrt werden soll. Ziel ist es, die Kontinuität der hochgradigen phosphathaltigen Nelsonite zu untersuchen, die an der Oberfläche gefunden wurden.

„Nach den Ergebnissen der Feldproben, der geologischen Erkundung und einer hochauflösenden magnetischen Untersuchung, die in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 abgeschlossen wurde, freuen wir uns, mit den Bohrungen auf unserer Liegenschaft Bégin-Lamarche zu beginnen“, sagte Peter Kent, President von First Phosphate. „Hochgradige Phosphatuntersuchungen in Nelsoniten in Verbindung mit einer gut definierten magnetischen Struktur bieten das Potenzial auf die Entdeckung eines großflächigen Phosphatmineralisierungsgebiets.“

Fazit: Experten gehen davon aus, dass bereits in fünf Jahren ein großer Teil der neuen Elektrofahrzeuge mit LFP-Batterien (Lithium-Ferro-Phosphat) ausgestattet sein wird. Diese kobalt- und nickelfreie Batteriechemie hat bereits heute einen Marktanteil von knapp 30%. Das Geschäftsmodell von First Phosphate basiert auf dem erwarteten drastischen Anstieg der Nachfrage nach hochreinem Phosphat für die Batterieindustrie. Das Unternehmen hat einen ehrgeizigen Plan zum Aufbau einer integrierten Lieferkette in Kanada, die mit dem Abbau beginnt und mit der Veredelung des fertigen Batterieprodukts endet. Der erste Schritt in diesem Plan besteht darin, sein Grundstück Lac à l'Orignal in die vorläufige wirtschaftliche Bewertung zu überführen (Bericht nach 41-101 bereits abgeschlossen). Der mögliche Nachweis wirtschaftlicher Ressourcen auf dem Grundstück Bégin Lamarche erhöht nur das Potenzial, anschließend eine Tagebaumine in Produktion zu bringen. (siehe Abbildung 1 unten) Wir freuen uns auf die Ergebnisse der nun angekündigten Bohrungen und wünschen dem Unternehmen alles Gute für seinen bevorstehenden Börsengang.

