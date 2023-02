Laut einer im BNP Paribas-Newsletter „dailyAktien“ veröffentlichten Analyse ist die RWE-Aktie (ISIN:DE0007037129) nach den Verlusten der letzten Woche überverkauft. Hier die Analyse:

„Rückblick: Die RWE-Aktie näherte sich am 25. Januar 2023 dem wichtigen Widerstandsbereich um 43,97 EUR deutlichen an. Knapp darunter drehte sie aber wieder nach unten ab. In den letzten Wochen gab der Aktienkurs deutlich nach. Er nähert sich seinem Aufwärtstrend seit Juli 2021 an. Dieser verläuft aktuell bei 38,36 EUR. Die Aktie ist nach den Verlusten der letzten Wochen wieder überverkauft.