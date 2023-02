JEFFERIES stuft Inditex auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Inditex von 28 auf 33 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die spanische Bekleidungskette gewinne Marktanteile und steigere ihre Wettbewerbsfähigkeit, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Freitag vorliegenden Studie. Hinzu komme eine nicht gerade anspruchsvolle Bewertung. Deshalb sollten Anleger trotz der deutlichen Kursaufschläge in letzter Zeit noch keine Gewinne mitnehmen./bek/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2023 / 12:19 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2023 / 19:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Inditex Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,21 % und einem Kurs von 28,45EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: James Grzinic

Analysiertes Unternehmen: Inditex

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 33

Kursziel alt: 28

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m