Wirtschaft Union warnt Ampel vor "Wunschkonzert" bei Ausgaben

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Chef-Haushaltspolitiker der Unionsfraktion, Christian Haase (CDU), hat die Ampel-Koalition in der Debatte um Mehrausgaben im Bundeshaushalt vor einem "Ampel-Wunschkonzert" gewarnt. "Nach mehr als einem Jahr scheint das erste Knistern in der Ampel-Liebesaffäre vorbei zu sein", sagte Haase der "Rheinischen Post".



Die Temperatur in der Koalition steige wohl, wenn es ums Geld gehe. "Die Zeiten weiterer Schuldentöpfe sind vorbei und damit schwindet der Kitt, der das rot-gelb-grüne Bündnis bislang zusammengehalten hat. Wer ehrlich die Schuldenbremse einhalten möchte, dem wird dies ohne Prioritätensetzungen im Bundeshaushalt nicht gelingen", sagte der haushaltspolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion.