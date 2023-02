Bereits am Vorabend vor der Zahlenvorlage hatte Mercedes-Benz seinen Aktionären einen milliardenschweren Aktienrückkauf angekündigt, und mit der regulären Dividende ging das Unternehmen auch etwas über die Erwartungen von Experten hinaus. Mit den angekündigten Ausschüttungen zeige sich der Konzern als das wettbewerbsfähigste Investoren-freundliche Unternehmen im Segment Luxusautos, so Experte Asumendi. Die Dividende und die Aktienrückkäufe belegten die Zuversicht des Managements in das eigene Geschäftsmodell./ajx/ag/jha/

Dass Mercedes bei der Prognose für 2023 nur von stagnierendem Volumenwachstum ausgehe, sieht Analyst Patrick Hummel von der UBS nicht als Malus, sondern als Hinweis auf eine anhaltend starke Preisdisziplin. Dies dürfte am Markt gut ankommen, so seine Einschätzung.

Im nun genannten Margenziel für das Autogeschäft 2023 spiegele sich vor allem die Preissetzungsmacht der Stuttgarter wider, merkte Analyst Jose Asumendi von JPMorgan an. Diese könne zur Folge haben, dass das Unternehmen das obere Ende des genannten Zielkorridors erreicht. Umsatz und operativer Gewinn (Ebit) aus dem vierten Quartal seien besser als erwartet.

Seit Jahresanfang steht bislang ein Plus von 22 Prozent zu Buche und seit dem Zwischentief von Mitte Oktober, das den Beginn des Aufwärtstrends markiert, beläuft sich der Kursgewinn sogar auf fast die Hälfte. Ende Oktober hatte Mercedes-Benz die Anleger mit Quartalszahlen und einem angehobenen Ergebnisausblick schon einmal überzeugt.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Mercedes-Benz hat am Freitag die Anleger vor allem mit dem Ausblick auf 2023 zu Aktienkäufen animiert. Die Papiere des Autoherstellers stiegen am Vormittag auf den höchsten Stand seit fast einem Jahr. Mit zuletzt plus 3,3 Prozent auf rund 75 Euro waren sie der stärkste Wert im recht schwachen Dax .

