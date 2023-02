BARCLAYS stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Schneider Electric von 160 auf 170 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Lars Brorson hob in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Schätzung für das Umsatzwachstum des Technologiekonzerns aus eigener Kraft an. Damit stehe seine Schätzung nun im Einklang mit der Unternehmensprognose, schrieb er. Allerdings senkte er seine Prognose für die operative Marge (Ebita-Mage) leicht. Zum Wechsel des Vorstandschefs schrieb er, dass der Übergang gut geplant erscheine und reibungslos verlaufen sollte./ck/misVeröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2023 / 17:59 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2023 / 18:02 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Schneider Electric Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,19 % und einem Kurs von 154,3EUR gehandelt.



