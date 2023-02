Seite 2 ► Seite 1 von 3

Hamburg (ots) - Besonders gut ins neue Jahr gestartet ist Oliver Zipse, CEO desMünchner Autobauers BMW. Er konnte in Sachen mediale Aufmerksamkeit alle anderenVorstandsvorsitzenden aus DAX- und MDAX-weit hinter sich lassen. 26 Prozentaller Online-Nennungen entfielen auf ihn. Dahinter folgen Oliver Blume(Volkswagen) mit zehn Prozent und dicht dahinter Markus Krebber (RWE) mit neunProzent. Zipse erreicht zudem vor Blume und Krebber einen Platz unter den TopFive in Social Media (Social Excellence Index) sowie im Kontext von sozialerVerantwortung und Umweltschutz (Responsibility Excellence Index). Das geht ausdem aktuellen CEO-Echo der Berliner Strategieberatung .companion hervor, dasdurch den KI-basierten Kennzahl-Bot vollautomatisch die Sichtbarkeit derTopmanager in fünf Kategorien ermittelt. Dafür werden jeden Monat mithilfe desMonitoring-Tools Meltwater weltweit alle öffentlich zugänglichen Medieninhaltein deutscher und englischer Sprache analysiert (55 Prozent Online-Artikel und 45Prozent Social-Media-Beiträge).Die gute Nachricht zuerst: Die Online-Sichtbarkeit von Deutschlands DAX- undMDAX-Chefs im Januar 2023 nimmt wieder Fahrt auf. Sie erreicht zwölf Prozentmehr Erwähnungen auf Websites, in Foren und sozialen Netzwerken als im Schnittder vergangenen Monate. Die schlechte News lautet: Die Interaktionen der Lesermit den Inhalten (zum Beispiel Likes oder Kommentare) nahmen um neun Prozentgegenüber den Vormonaten ab.In der Mehrheit der Fälle (66 Prozent) wurden DAX- bzw. MDAX-Chefs in eineminhaltlichen Kontext genannt, der sich aus Sicht von Kommunikationsexperteneignet, um Themen zu setzen und die Reputation des Unternehmens positiv zubeeinflussen. Die übrigen Nennungen (34 Prozent) hatten einen Zusammenhang mitFinanznachrichten.Anders als im Vormonat war die Tonalität des Medienechos wieder stärker vonpositiven als negativen Erwähnungen geprägt. Im Dezember 2022 waren es nochähnlich viele positive wie negative Stimmen."BMW-CEO Oliver Zipse gelingt mit der Weltpremiere der neuen Autoklasse "Dee"und seiner Vision der Mobilität der Zukunft ein starker persönlicher Auftritt.Offenkundig trifft der Konzernchef damit den Nerv der Zeit und erntet vieleErwähnungen im Netz", sagt Justus Hug, Geschäftsführer bei .companion.1. Fußabdruck - Oliver Zipse (BMW) dominiert 26 Prozent des gesamten CEO-EchosWelchen Anteil ein DAX- bzw. MDAX-Chef am gesamten CEO-Echo hat, zeigt derCEO-Fußabdruck. Im Januar erhielt Oliver Zipse (BMW) die größte medialeAufmerksamkeit. Er hatte einen Share of Voice von 26 Prozent und damit dengrößten Fußabdruck aller Vorstände.