National Battery Day "Die Lithium-Ionen-Batterie ist die Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts" (FOTO)

Itzehoe/Tübingen (ots) - Ob auf der Straße, zur See oder in der Luft: Die

ökologische Wende in der Mobilität ist eng mit dem Erfolg leistungsstarker

Batterien verbunden. Lithium-Ionen-Akkus stecken heute in E-Autos,

Unterwasserfahrzeugen und könnten schon bald auch Flugtaxis abheben lassen.

Anlässlich des National Battery Day in den USA wirbt Customcells, einer der

führenden Entwickler und Hersteller anwendungsspezifischer Batteriezellen,

dafür, sich auch am Industriestandort Deutschland noch sehr viel intensiver mit

der Technologie und ihren Chancen für eine nachhaltige Mobilität von Morgen

auseinanderzusetzen.



Seit mehreren Jahren wird in den USA am 18. Februar der National Battery Day

ausgerufen. Der Ehrentag erinnert an den Geburtstag von Alessandro Volta (18.

Februar 1754) - dem Erfinder der elektrischen Batterie. Eine hochtechnologisch

komplexe Anwendung, die im Angesicht der ganzheitlichen Mobilitätswende

aktueller denn je scheint: In den vergangenen zehn Jahren haben sich

Lithium-Ionen-Batterien zu einem Rückgrat der ökologischen Transformation

entwickelt.